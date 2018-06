Frankfurt/Main (SID) - Kapitän Samil Cinaz vom Fußball-Zweitligisten FSV Frankfurt steht vor einem Wechsel zum türkischen Erstligisten Orduspor Kulübu. Am Wochenende will der defensive Mittelfeldspieler an die Schwarzmeerküste reisen und beim Süper-Lig-Klub einen Drei-Jahres-Vertrag unterschreiben.

Die Ablösesumme für Cinaz, der ursprünglich noch einen Kontrakt bis 2013 bei den Bornheimern besitzt, soll rund 230.000 Euro betragen. Der 26-Jährige war vor zwei Jahren vom Drittligisten Rot-Weiß Erfurt nach Frankfurt gewechselt und hatte in 62 Partien für den FSV vier Treffer erzielt.