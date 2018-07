Danzig (dpa) - Joachim Löw will gegen Griechenland mit einer auf drei Positionen veränderten Offensive den Einzug ins Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft schaffen. Der Bundestrainer bietet am Abend in Danzig erstmals Miroslav Klose, André Schürrle und Marco Reus in der Startformation der DFB-Elf auf. Klose ersetzt im Angriffszentrum Mario Gomez. Schürrle und Reus besetzen anstelle von Lukas Podolski und Thomas Müller die Außenbahnen. Jérome Boateng kehrt nach seiner Sperre auf die rechte Verteidigerposition zurück.

