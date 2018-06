Berlin (dpa) - Erst kamen sie wegen Pleiten, Pech und Pannen nicht voran, jetzt läuft schon wieder was schief: Millionen Versicherte haben fehlerhafte elektronische Gesundheitskarten bekommen. Die Kassen geben jedoch Entwarnung, sehen den Datenschutz nicht gefährdet.

An rund zwei Millionen Versicherte von 55 Krankenkassen wurden nach Angaben ihres Spitzenverbandes fehlerhafte Karten verschickt. Es bestehe aber «aktuell kein Sicherheitsrisiko», sagte ein Sprecher des Kassen-Spitzenverbandes am Freitag in Berlin auf dpa-Anfrage. Er bestätigte damit einen Bericht des Internetportals «derwesten».

Der Fehler sei beim Kassen-Dienstleister itsc entstanden. Die Karten seien versehentlich ohne Persönliche Identifikations-Nummer (PIN) ausgeliefert worden. Dies gebe potenziellen Datendieben theoretisch die Möglichkeit, Kartendaten auszulesen. Die Firma selbst sagte bereits zu, alle fehlerhaften Karten bis zum Online-Betrieb Ende 2013 auszutauschen. Die PIN werde auch erst dann benötigt, hieß es. Alle Betroffenen seien den Kassen bekannt, die Versicherten müssten deshalb jetzt nichts unternehmen.

Nach Angaben von itsc wurde der Fehler inzwischen behoben, die aktuell ausgelieferten Karten seien ohne Sicherheitslücke. Der Kassenverband geht nach den Worten des Sprechers davon aus, dass die fehlerhaften Karten «automatisch gesperrt werden».

Der Gesundheitskarten-Kritiker Erwin Lotter (FDP) forderte, «das Projekt sofort auf Eis zu legen und über das weitere Schicksal der ohnehin nur von den Kassen geliebten Karte erst zu entscheiden, wenn alle technischen und nicht zuletzt auch juristischen Fragen zum Datenschutz abschließend geklärt sind».

Am 28. Juni verhandelt das Sozialgericht Düsseldorf über die Plastikkarte. Dem Verfahren wird Pilotcharakter zugeschrieben, der Kläger sieht den Datenschutz verletzt. Die Karten für rund 70 Millionen Versicherte werden seit vergangenem Herbst verschickt.

