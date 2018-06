Monte Carlo (SID) - Der entthronte deutsche Handball-Meister HSV Hamburg trifft im Halbfinale des Wildcard-Turniers um die Champions-League-Teilnahme am 8. September auf den polnischen Vizemeister Wisla Plock. Das ergab die Auslosung der Europäischen Handball Föderation (EHF) am Freitag in Monte Carlo.

Das zweite Halbfinale bestreiten der dänische Vizemeister Bjerringbro-Silkeborg und Saint-Raphael Var Handball aus Frankreich. Nur der Sieger des Turniers (8./9. September) wird in der kommenden Spielzeit in der Königsklasse spielen. Den Austragungsort will die EHF in Kürze bekannt geben, auch Hamburg hat sich als Ausrichter beworben.

Bereits in der vergangenen Saison trafen der HSV und Plock in der Gruppenphase der Champions League aufeinander, dort setzten sich die Hamburger in beiden Spielen durch. Wie der HSV hofft auch der siebenmalige polnische Meister auf seine insgesamt sechste Champions-League-Teilnahme. Hamburg hatte als Vierter der vergangenen Bundesliga-Saison die direkte Qualifikation verpasst. Sollte diese auch beim Wildcard-Turnier misslingen, müssten Pascal Hens und Co. im neuen EHF-Pokal antreten.

Derweil hat die EHF Jean Brihault erwartungsgemäß zum neuen Präsidenten gewählt. Der Franzose tritt die Nachfolge des Norwegers Tor Lian an, der nach acht Jahren als Verbandsvorsitzender nicht mehr zur Verfügung steht. "Ich danke für das Vertrauen und hoffe, dass ich es erfüllen werde", sagte der bisherige Vizepräsident. 48 von 49 Nationen sprachen Brihault das Vertrauen bis 2016 aus.

Eine klare Niederlage musste derweil Reiner Witte hinnehmen. Der Präsident der Handball-Bundesliga (HBL) unterlag bei der Abstimmung um das Amt des Vizepräsidenten dem Schweden Arne Elovsson. Witte erhielt nur neun der 50 abgegebenen Stimmen, Elovsson 41.