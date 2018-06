Kabul (dpa) - Afghanischen Sicherheitskräfte haben nach Angaben des Innenministeriums einen Angriff der radikal-islamischen Taliban auf ein Ausflugshotel am Stadtrand von Kabul niedergeschlagen.

Alle vier Angreifer seien getötet worden, sagte Ministeriumssprecher Sedik Sedikki am Freitag der Nachrichtenagentur dpa. Allerdings sei noch unklar, wie viele Opfer es insgesamt gegeben habe. Polizisten seien dabei, das an einem See gelegene Hotel in Kargah zu durchsuchen.

Die Aufständischen hatten das bei Afghanen beliebte Ausflugsziel in der Nacht angegriffen und sich stundenlange Gefechte mit afghanischen Sicherheitskräften und internationalen Truppen geliefert. Zahlreiche Menschen waren als Geiseln genommen worden. Die Polizei hatte von mehreren getöteten Wachleuten und Gästen gesprochen.