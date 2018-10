Moskau (dpa) - Russland hat den umstrittenen syrischen Präsidenten Baschar al-Assad aufgefordert, die Bevölkerung in freien Wahlen über sein Schicksal entscheiden zu lassen. «Einen anderen Weg sehe ich nicht», sagte Moskaus Außenminister Sergej Lawrow am Freitag dem russischen Staatsfernsehen.

«Wir gehen davon aus, dass nur das syrische Volk das Los seines Landes entscheiden kann, einschließlich des Schicksals seiner Führung», sagte Lawrow nach einem Treffen mit seinem syrischen Amtskollegen Walid al-Muallim in St. Petersburg. «Es sollte um freie Wahlen gehen, eine Abstimmung, die absolut frei und gerecht sein sollte - und unter strengster Kontrolle internationaler Beobachter.»

Nach dem Treffen mit Muallim sagte er auch, dass die syrische Führung zu einem Abzug ihrer Truppen aus den besiedelten Orten bereit sei, wenn die bewaffnete Opposition ebenfalls abziehe.

Erneut machte Lawrow deutlich, dass Russland an seinen Waffenlieferungen für Assad festhalte. Nach russischen Informationen schickte die Marine ein zuvor von den Briten gestopptes Schiff mit Rüstungsgütern und reparierten Hubschraubern erneut in Richtung Syrien. Russland unterhält im syrischen Hafen Tartus eine Militärstützpunkt.

Lawrow bezeichnete die seit Tagen andauernden russischen Gespräche mit der syrischen Führung als wichtig im Hinblick auf die für den 30. Juni in Genf geplante Syrien-Konferenz. Kurz davor will er sich in der kommenden Woche in St. Petersburg auch mit US-Außenministerin Hillary Clinton treffen.

Lawrow beim Staatsfernsehen