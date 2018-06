Kabul (dpa) - Kämpfer der Taliban haben in der Nacht zum Freitag ein Ausflugshotel vor den Toren der Hauptstadt Kabul angegriffen und sich darin verschanzt.

Wie Polizei und Nato am Morgen mitteilten, lieferten sie sich über Stunden ein heftiges Feuergefecht mit afghanischen Sicherheitskräften und ausländischen Truppen. Mehr als sechs Menschen wurden getötet; die genaue Zahl war zunächst aber noch unklar.

Während rund 40 Hotelgäste nach Angaben der Behörden in Sicherheit gebracht werden konnten, waren am Vormittag (Ortszeit) noch immer Dutzende andere in dem Hotel eingeschlossen. «Die Aufständischen benutzen die Zivilisten als menschliche Schutzschilde», sagte Sedik Sedikki, Sprecher der Innenministeriums in Kabul, der Nachrichtenagentur dpa.

«Die Polizei tut ihr Bestes, um die Zivilisten in dem Hotel zu schützen. Traurigerweise gibt es aber Opfer unter den Zivilisten. Wir wissen nur nicht, wie viele», sagte Sedikki. Auch drei Sicherheitsleute des Hotels, ein Polizist und zwei Taliban-Kämpfer seien getötet worden.

Nach Angaben des Kabuler Polizeichefs Ajub Salangi waren die Taliban gegen Mitternacht in das Spozmai-Hotel in Kargah eingedrungen. «Zunächst hat die Polizei aus Angst um die Sicherheit der Gäste nicht eingegriffen», sagte er der dpa. Am frühen Morgen habe dann der Einsatz zur Rettung der Gäste begonnen.

Die Nato bestätige eine Beteiligung internationaler Truppen. Der Einsatz werde von afghanischen Kräften geführt und durch ausländische Truppen unterstützt, sagte Major Adam Wojack. Berichte über Opfer unter den internationalen Kräften gebe es aber nicht.

Die Taliban übernahmen die Verantwortung für den Angriff. Er habe Afghanen und Ausländern gegolten, die das Hotel für «wilde Partys» vor dem Freitagsgebet missbrauchten.

Das an einem See gelegene Kargah ist ein beliebtes Ausflugsziel rund 25 Kilometer westlich von Kabul. Afghanen verbringen dort gern den arbeitsfreien Freitag.