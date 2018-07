Köln (dpa) - Große Überraschung aus dem Hause RTL: Thomas Gottschalk soll in der kommenden Staffel von «Das Supertalent» neben Dieter Bohlen in der Jury sitzen. Ein RTL-Sprecher bestätigte in Köln entsprechende Berichte des Medienmagazins «dwdl.de» und der «Bild»-Zeitung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.