Valencia (dpa) - Sebastian Vettel hat beim zweiten freien Training zum Großen Preis von Europa die Tagesbestzeit aufgestellt. Der zweimalige Formel-1-Weltmeister und aktuelle WM-Dritte benötigte bei ansteigenden Temperaturen in Valencia für seine schnellste Runde 1:39,334 Minuten.

Vettel verwies in seinem Red Bull Landsmann Nico Hülkenberg im Force India auf den zweiten Platz (+0,131). Den vielversprechenden Auftritt für die deutschen Piloten komplettierte Rekordweltmeister Michael Schumacher im Mercedes als Vierter (+0,261) hinter dem Japaner Kamui Kobayashi im Sauber. Schumachers Teamkollege Nico Rosberg reihte sich auf Platz zehn ein. Vettels australischer Stallrivale Webber wurde in der zweiten anderthalbstündigen Session Neunter.

WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (88 Punkte) kam auf dem 5,419 Kilometer langen Kurs auf den 14. Rang. Der mit zwei Punkten Rückstand in der WM-Wertung auf Rang zwei liegende Fernando Alonso aus Spanien wurde im Ferrari Siebter. Der Wersauer Timo Glock schaffte es im Marussia auf den 21. Platz.

Allerdings sind Zeiten und Platzierungen zum Auftakt der Rennwochenenden nur wenig aussagekräftig. Die Teams verfolgen bei den beiden Trainingseinheiten an den Freitagen auch innerhalb des Rennstalls schon mal unterschiedliche Strategien, um die Autos auf das Qualifying am Samstag und auf das Rennen am Sonntag abzustimmen.

