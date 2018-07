Oslo (AFP) Die Verteidigung des norwegischen Attentäters Anders Behring Breivik hat einen Freispruch für den 33-Jährigen gefordert. Im Falle einer Verurteilung solle Breivik aber nicht in die Psychiatrie eingewiesen werden, sondern eine "möglichst milde Strafe" erhalten, sagte Anwalt Geir Lippestad am Freitag in seinem Schlussplädoyer in Oslo. Lippestad musste formell einen Freispruch fordern, weil sein Mandant auf nicht schuldig plädiert hatte. Breivik hatte im vergangenen Sommer bei zwei Anschlägen auf der Insel Utöya und in Oslo 77 Menschen getötet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.