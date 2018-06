Köln (SID) - Bei der Fußball-EM in Polen und der Ukraine steht das zweite Viertelfinale auf dem Programm. Ab 20.45 Uhr ermitteln in Danzig das deutsche Team und Griechenland den nächsten Halbfinalisten. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw will seiner Favoritenrolle gerecht werden. Der Sieger der Begegnung trifft in der Vorschlussrunde auf England oder Frankreich

Auf dem Gut Lärchenhof in Pulheim gehen die Golfstars in die zweite Runde der BMW International Open. Martin Kaymer und Marcel Siem starten um 13.10 Uhr. Zuvor werden schon Alex Cejka ab 7.40 Uhr und Routinier Bernhard Langer ab 8.00 Uhr versuchen, sich in eine gute Ausgangslage für die letzten beiden Runden zu bringen.

Im sächsischen Zwenkau beginnen die Deutschen Meisterschaften. Zunächst kämpfen die Frauen ab 12.00 Uhr um den nationalen Titel im Zeitfahren. Ab 15.30 Uhr wird dann auch Weltmeister Tony Martin im Kampf gegen die Uhr versuchen, seinen zweiten Erfolg zu feiern.