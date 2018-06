Guimaraes (SID) - Die deutschen Volleyballer haben auf dem Weg zur ersten Teilnahme am Weltliga-Finale den nächsten Sieg eingefahren und die Tabellenführung in Gruppe D zurückerobert. Beim dritten Turnier im portugiesischen Guimaraes besiegte das Team von Bundestrainer Vital Heynen die Gastgeber souverän 3:0 (25:18, 25:15, 25:21). Damit liegt die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) mit 16 Punkten (fünf Siege, zwei Niederlagen) wieder vor Bulgarien (13 Punkte), das am Sonntag der letzte Gegner ist. Zuvor misst sich Deutschland am Samstag noch mit Argentinien.

In bislang sieben Anläufen haben es die DVV-Herren bislang nie bis in die Finalrunde geschafft, die in diesem Jahr in Sofia (4. bis 8. Juli) ausgetragen wird. Die Sieger der insgesamt vier Gruppen sowie der beste Gruppenzweite erhalten ebenso wie der automatisch qualifizierte Gastgeber Bulgarien ein Ticket für Sofia.