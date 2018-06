Port Elizabeth (Südafrika) (SID) - Oscar Pistorius in Zeitnot: Der 25 Jahre alte Südafrikaner, der als erster Prothesenläufer bei Olympia in London (27. Juli bis 12. August) starten will, muss bis Ende des Monats zum zweiten Mal die 400-m-Norm seines Verbandes laufen. Nachdem er die in Südafrika geforderten 45,25 Sekunden bereits im März in 45,20 unterboten hatte, will er dies am Wochenende im belgischen Nivelles zum zweiten Mal schaffen. Letzter Termin wäre der 30. Juni.

Bei den südafrikanischen Meiserschaften im April hatte Pistorius sich in Frage gestellt. In 47,28 Sekunden war der Paralympics-Olympiasieger bei Hitze und Wind nur Siebter geworden. Er musste auch um seinen Platz in der 4x400-m-Staffel bangen, mit der er 2011 bei der WM im südkoreanischen Daegu Silber gewonnen hatte, obwohl er im Finale nicht eingesetzt worden war. Über 400 m war Pistorius im Halbfinale ausgeschieden.

Bei den Paralympics in London (29. August bis 9. September) will Pistorius, dem im Alter von elf Monaten die Oberschenkel unterhalb der Knie amputiert worden waren, auf seinen hochwertigen Karbonstelzen die drei Titel von Peking 2008 verteidigen. Er hatte in China über 100, 200 und 400 m gesiegt.