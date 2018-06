Köln (SID) - Die All England Championships in Wimbledon (25. Juni bis 8. Juli) werden vom ersten Aufschlag bis zum letzten Matchball von Sky übertragen. Der Sender berichtet bis einschließlich Montag, 2. Juli, ab 12.30 Uhr auf bis zu drei HD-Sendern vom wichtigsten Tennisturnier der Welt. Von Dienstag (3. Juli) bis Freitag (6. Juli) startet die Berichterstattung von den Viertel- und Halbfinalspielen jeweils um 14.00 Uhr, am Final-Wochenende sendet Sky ab 15.00 Uhr live. Das Herrenfinale am Sonntag wird zusätzlich in 3D ausgestrahlt. Gemeinsam mit Moderator Ulli Potofski führt Davis-Cup-Kapitän Patrik Kühnen als Experte durch das Turnier.