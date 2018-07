Washington (AFP) In Pakistan stationierte US-Diplomaten sehen sich einem Bericht des US-Außenministeriums zufolge zunehmend Schikanen durch die pakistanischen Behörden ausgesetzt. Das US-Botschaftspersonal beschreibe die Schikanen und Behinderungen als "vorsätzlich, bewusst und systematisch", heißt es in dem am Donnerstag (Ortszeit) vorgestellten Bericht. Die Beziehungen beider Länder hatten sich nach der Tötung von Al-Kaida-Chef Osama bin Laden in Pakistan durch eine US-Spezialeinheit im Mai 2011 und US-Luftangriffe im November mit 24 versehentlich getöteten pakistanischen Soldaten massiv verschlechtert.

