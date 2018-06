FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs <EURUS.FX1> hat sich am Freitag deutlich über der Marke von 1,25 US-Dollar gehalten. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,2549 Dollar gehandelt. Damit befand er sich ungefähr auf dem Niveau des frühen Handels. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs gegen Mittag auf 1,2539 (Donnerstag: 1,2670) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7975 (0,7893) Euro.

"In der abgelaufenen Woche hat sich der Euro stabil gezeigt", sagte Marc Burgheim, Leiter des Devisenhandels bei der BayernLB. Nachdem die Griechenlandwahl am vergangenen Wochenende gut gegangen sei, habe sich der Euro gefestigt. Auch der Rückgang der Risikoaufschläge von spanischen Staatsanleihen habe den Euro seitdem etwas gestützt. Allerdings seien die Renditen auf lange Sicht immer noch zu hoch, sagte Burgheim. Entscheidend sei jetzt der EU-Gipfel am kommenden Donnerstag und Freitag. "Wir brauchen hier einen entscheidenden Schritt vorwärts." Sollte dies geschehen, dann habe der Euro deutliches Aufwärtspotenzial.

Die vier größten Volkswirtschaften der Eurozone haben sich bereits am Freitag auf ein Wachstumspaket von 130 Milliarden Euro geeinigt. Das kündigten die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien am Nachmittag in Rom an. Im Tagesverlauf hatte die Entscheidung der EZB, die Bedingungen für Refinanzierungsgeschäfte zu lockern, den Euro zwischenzeitlich gestützt. In der Spitze kletterte der Kurs daraufhin bis auf 1,2585 Dollar. Die Wirkung war laut Burgheim jedoch nicht nachhaltig, da die Entscheidung an den Märkten bereits überwiegend erwartet wurde.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,80420 (0,80695) britische Pfund <GBPVS.FX1>, 100,68 (100,46) japanische Yen <JPYVS.FX1> und 1,2009 (1,2010) Schweizer Franken <CHFVS.FX1> fest. In London wurde der Preis für die Feinunze Gold am Nachmittag mit 1.565,50 (1.582,00) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 39.550,00 (39.870,00) Euro.