Donezk (dpa) - Spanien startet im EM-Viertelfinale gegen Frankreich am in Donezk ohne seinen Stürmer Fernando Torres. Stattdessen setzt Trainer Vicente del Bosque auf den gelernten Mittelfeldspieler Cesc Fabregàs als falschen Neuner im Angriff.

Ansonsten vertraut der Coach auf die Anfangsformation, die beim 1:0 gegen Kroatien den Einzug in die Runde der besten acht perfekt gemacht hatte. Bei Frankreich fehlt erstmals in diesem Turnier Samir Nasri in der Startelf, er wird von Yohan Cabaye ersetzt. Insgesamt nahm Trainer Laurent Blanc vier Wechsel im Vergleich zur 0:2-Niederlage gegen Schweden beim letzten Vorrundenspiel vor und setzt auf eine defensiv orientierte Ausrichtung.