Frankfurt/Main (dpa) - Gegner des Flughafenausbaus in Frankfurt wollen heute eine vier Kilometer lange Menschenkette am Mainufer bilden. Die Bewohner mehrerer Stadtteile protestieren damit gegen die zunehmende Belastung durch Fluglärm. Die Kette soll sich unter dem Motto «Hand in Hand für unsere Zukunft» am südlichen Mainufer formieren. Die Initiatoren fordern unter anderem die Stilllegung der neuen Landebahn, ein Flugverbot zwischen 22.00 und 6.00 Uhr und weniger Flugbewegungen.

