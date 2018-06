Peking (AFP) Bei einem Erdbeben im Südwesten Chinas sind am Sonntag mindestens zwei Menschen getötet worden. Etwa hundert weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Laut der US-Erdbebenwarte erreichte das Beben an der Grenze zwischen den Provinzen Sichuan und Yunnan eine Stärke von 5,5. Sein Zentrum lag demnach 9,3 Kilometer unter der Erdoberfläche. Chinas Behörden gaben die Stärke des Bebens mit 5,7 an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.