Berlin (AFP) Die Grünen tragen trotz massiver interner Kritik den Fiskalpakt und den Euro-Rettungsschirm ESM mit. Der Länderrat der Partei billigte am Sonntag in Berlin mit knapper Mehrheit einen von der Parteiführung vorgelegten Antrag, in dem eine Zustimmung zu den Verträgen in Bundestag und Bundesrat empfohlen wird. Voraussetzung sei allerdings auch eine Einigung in den noch anhaltenden Beratungen über die parlamentarischen Beteiligungsrechte. Für den Antrag vom Bundesvorstand votierten 40 Vertreter, für einen Gegenantrag 37, einer enthielt sich.

