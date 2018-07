Berlin (dpa) - Mit Anträgen teils in letzter Minute streben Mitglieder der Grünen auf einem kleinen Sonderparteitag ein Nein oder weitere Verhandlungen mit der Bundesregierung zum Fiskalpakt an.

«Es gibt sicher einer heftige Debatte», sagte eine Bundestagsabgeordnete unmittelbar vor Beginn des Länderrats am Sonntag der Nachrichtenagentur dpa in Berlin.

Der Parteivorstand empfiehlt in seiner Vorlage, dass die Delegierten am Nachmittag die Zustimmung zum Pakt und zum Euro-Rettungsschirm ESM empfehlen sollen. Die Empfehlung soll sich an die grün mitregierten Länder und die Bundestagsfraktion richten. Eine Billigung soll aber abhängig sein von einem Erfolg der Bund-Länder-Verhandlungen, die zeitgleich im Kanzleramt stattfinden.

Ein europäischer Konvent soll laut Grünen-Führung die Verfasstheit der EU allerdings auf eine neue Grundlage stellen. Die Ergebnisse des Vierer-Gipfels in Italien - allen voran die Einführung der Finanztransaktionssteuer - begrüßt die Parteiführung.

Der junge Grünen-Politiker Max Löffler will mit einem eigenen Antrag erreichen, dass eine Zustimmung zum Fiskalpakt abhängig sein soll von weiteren Zugeständnissen der Regierung beim von den Grünen geforderten Altschuldentilgungsfonds. Damit oder mit anderen Schritten solle der Zinsdruck auf EU-Schuldenstaaten vermindert werden. Anderer Anträge fordern, dass es vor dem kommenden EU-Gipfel noch keine Entscheidung bei den Grünen geben oder dass die Ratifizierung von Pakt und ESM nicht vor Oktober 2012 stattfinden solle. Sei dies nicht möglich, sollten die Grünen nicht zustimmen.

