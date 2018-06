Berlin (dpa) - Die Grünen haben sich auf ihrem Sonderparteitag zum Fiskalpakt eine heftige Kontroverse geliefert.

Mehrere Redner forderten die Delegierten am Sonntag in Berlin dazu auf, sich gegen den Pakt zur Haushaltskonsolidierung in Europa zu wenden, weil Krisenstaaten nicht beim Schuldenabbau geholfen werden solle. Die Grünen hatten sich bei der Bundesregierung nicht durchsetzen können mit der Forderung nach einem Altschuldentilgungsfonds.

«Wir haben es nicht geschafft», räumte Parteichef Cem Özdemir ein. Doch sollten die Delegierten trotzdem Ja zum Fiskalpakt sagen. Die greifbare Finanztransaktionssteuer und Wachstumshilfen seien Erfolge. Ein Schuldentilgungsfonds werde früher oder später kommen.

Özdemirs Vorgänger Reinhard Bütikofer, heute Europaabgeordneter, entgegnete: «Das ist kein Schönheitsfehler. Das ist nichts, worüber man sagen kann: Irgendwann kommt's.» Der Euro drohe auseinanderzufliegen. Fraktionschefin Renate Künast entgegnete, die Grünen hätten viel erreicht und beim noch nicht Erreichten ein Fuß in die Tür bekommen.

«So, lieber Reinhard, funktioniert Politik.» Mehrere Mitglieder von Künasts Fraktion sprachen sich aber gegen ein Ja zum Fiskalpakt aus. Die Debatte wurde durch viele Zwischenrufe unterbrochen. Abstimmungen wurden für den Nachmittag erwartet.