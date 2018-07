Valencia (SID) - Lokalmatador Fernando Alonso hat nach einem Ausfall von Weltmeister Sebastian Vettel den Großen Preis von Europa in Valencia gewonnen. Rekordweltmeister Michael Schumacher holte in einer turbulenten Schlussphase als Dritter seine erste Podiumsplatzierung seit seinem Comeback. Vettel hatte das Rennen angeführt, bis plötzlich sein Red-Bull-Renault in Runde 34 streikte.

Alonso feierte als erster Fahrer den zweiten Sieg in dieser Saison und übernahm dadurch wieder die WM-Führung von Lewis Hamilton, der in der vorletzten Runde nach einer Kollsion an dritter Stelle liegend ausschied. Auch Nico Hülkenberg als Fünfter und Nico Rosberg als Sechster holten WM-Punkte. Marussia-Pilot Timo Glock hatte wegen einer Magen-Darm-Erkrankung auf das Rennen verzichtet.