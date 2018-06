Valencia (SID) - Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel ist in der ewigen Bestenliste der Pole Positionen die neue Nummer drei. Vettels Bestzeit am Samstag in Valencia war bereits die insgesamt 33. in der Karriere des 24-Jährigen, damit schloss er zum zweimaligen Weltmeister Jim Clark aus Schottland und zum viermaligen Champion Alain Prost aus Frankreich auf.

Vor Vettel liegen jetzt nur noch Rekordchampion Michael Schumacher, der bislang 68 Mal von Startplatz eins in ein Rennen ging, und der 1994 tödliche verunglückte Brasilianer Ayrton Senna. Der dreimalige Weltmeister hatte in seinen 161 Rennen 65 Mal die Trainingsbestzeit geholt.