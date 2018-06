Nürnberg (SID) - Mit vier von sechs Neuzugängen und bescheidenen Zielen ist Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg am Sonntag in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Trainer Dieter Hecking begrüßte vor rund 1600 Zuschauern am Valznerweiher 20 Profis, darunter den Ex-Wolfsburger Sebastian Polter (21), den früheren Stuttgarter Timo Gebhart (23) sowie die beiden 18 Jahre alten Talente Roussel Ngankam (vorher Hertha BSC) und Noah Korczowski (vorher Schalke 04).

Noch nicht zur Verfügung standen sieben Spieler. Neben dem tschechischen EM-Teilnehmer Tomas Pekhart fehlten wegen Urlaubs nach Länderspielreisen der Israeli Almog Cohen, der Belgier Timmy Simons und der Slowake Robert Mak. Der japanische Neuzugang Hiroshi Kiyotake (22/bisher Cerezo Osaka) stößt ebenso wie der Brasilianer Marcos Antonio (29/bisher Rapid Bukarest) in den nächsten Tagen zur Mannschaft. Langzeitverletzt ist der Tscheche Adam Hlousek (Kreuzbandriss).

Für Trainer Hecking zählt in der kommenden Saison wieder einmal nur der Klassenerhalt. "Wir müssen uns nicht aus dem Fenster lehnen, unsere Rolle ist klar", sagte der 47-Jährige: "Wir wollen möglichst ruhig durch die Saison kommen und wieder ein paar Highlights setzen." Die vergangene Spielzeit hatte der Club auf Rang zehn beendet.