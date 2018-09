Berlin (SID) - Jos Luhukay hat beim Fußball-Zweitligisten Hertha BSC die Mission Wiederaufstieg begonnen. Am Sonntag bat der neue Trainer auf dem Vereinsgelände der Berliner zur ersten Trainingseinheit nach dem Abstieg aus der Bundesliga.

Nach einer kurzen Besprechung in der Kabine versammelten sich 20 Spieler des Hauptstadtklubs auf dem Schenckendorff-Platz und absolvierten unter der Aufsicht von Präsident Werner Gegenbauer und Manager Michael Preetz lockere Lauf- und Spielübungen. 400 Fans fanden bei strahlendem Sonnenschein den Weg in den Berliner Westen.

Neben dem bislang einzigen Neuzugang Elias Kachunga (Borussia Mönchengladbach) waren unter anderem auch die Rückkehrer Daniel Beichler (SV Ried/Österreich) und Marvin Knoll (Dynamo Dresden) dabei. Zunächst noch urlaubsbedingt oder verletzungsbedingt entschuldigt waren Lewan Kobiaschwili, Roman Hubnik, Adrian Ramos, Nikita Rukavytsya, Nico Schulz und Pierre-Michel Lasogga.

Der 48 Jahre alte Luhukay, der zuletzt beim Bundesligisten FC Augsburg arbeitete und Trainer-Methusalem Otto Rehhagel ablöst, will in den nächsten Wochen zweimal täglich trainieren lassen. In den ersten zehn Tagen soll das Hauptaugenmerk dabei auf dem läuferischen Bereich liegen.

Vom 20. bis 27. Juli beziehen die Berliner ein Trainingslager im österreichischen Bad Stegersbach. Dort kommt es am 21. Juli zu einem Testspiel gegen den Premier-League-Klub Norwich City, bei dem nach Wunsch der Verantwortlichen möglichst alle Neuzugänge dabei sein sollen.

Außerdem sind Vorbereitungsspiele gegen den dänischen Erstligisten FC Midtjylland (4. Juli), Viktoria 89 (10. Juli), den tschechischen Erstligisten FK Teplice (13. Juli) sowie Hannover 96 (18. Juli) geplant.