London (SID) - Der kroatische Spielmacher Luka Modric wird in der kommenden Saison angeblich Teamkollege von Mesut Özil und Sami Khedira bei Real Madrid. Modrics bisheriger Klub Tottenham Hotspur will dafür den Hoffenheimer Gylfi Sigurdsson als Ersatz holen. Dies berichtet die englische Tageszeitung Mirror.

Demnach soll Tottenham Modric die Freigabe erteilt haben und nun mit dem FC Liverpool und dem FC Swansea, wohin Sigurdsson in der vergangenen Rückrunde ausgeliehen war, in das Wettbieten um den Isländer eingestiegen sein. Die Ablösesumme für Sigurdsson soll bei rund zehn Millionen Euro liegen, die für Modric mehr als das Dreifache betragen. Um den 26 Jahre alten Kroaten Modric buhlen angeblich auch Manchester United, Paris St. Germain und der FC Chelsea.

Swansea hatte die Verpflichtung des 22-Jährigen Sigurdsson für 8,5 Millionen Euro bereits vor Tagen als perfekt gemeldet. Hoffenheim hatte daraufhin erklärt, dass noch nichts entschieden sei und der Isländer einen verlängerten Urlaub bis zum 30. Juni erhalten habe, um seinen angestrebten Wechsel vorantreiben zu können.

"Gylfi möchte in England bleiben und steht dort in Verhandlungen. Demnach macht es für beide Seiten keinen Sinn, ihn für vielleicht nur einige Tage hierher nach Hoffenheim zu zitieren", hatte Trainer und Manager Markus Babbel damals gesagt: "Sollte sich bis zum Ablauf der Frist am 30. Juni nichts getan haben, wird er hierher zurückkehren und seine Saisonvorbereitung mit uns bestreiten. Das haben wir so mit ihm vereinbart."

Für Swansea hatte Sigurdsson als Leihgabe in 18 Spielen sieben Treffer erzielt und fünf weitere vorbereitet - zudem war er im März als Premier-League-Spieler des Monats ausgezeichnet worden. In 36 Bundesliga-Partien im 1899-Trikot hatte der frühere Profi des FC Reading neun Tore geschossen.