Ehingen (dpa) - An diesem Mittwoch um 15.00 Uhr werden die letzten 2800 noch verbliebenen Schlecker-Märkte geschlossen. Diesen Termin teilte die Drogeriekette in Ehingen mit. 13 200 Beschäftigte verlieren damit ihre Arbeit. Anfang Juni war der Entschluss gefallen, den Betrieb des einstigen Drogeriekönigs einzustellen. Für die letzten Tage will die insolvente Drogeriekette den Ausverkauf noch einmal mit Rabatten von 90 Prozent ankurbeln. Allerdings gab es in vielen Läden schon in den vergangenen Tagen nicht mehr viel Ware.

