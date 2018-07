Tel Aviv (AFP) Knapp ein Jahr nach einer Welle des Protests gegen soziale Ungleichheit in Israel ist es am Samstagabend bei neuen Demonstrationen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Insgesamt 85 Demonstranten seien wegen Vandalismus und weil sie den Verkehr auf einem Boulevard blockiert hätten, festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Ein AFP-Fotograf berichtete von Demonstranten mit blutverschmierten Gesichtern. Experten diskutierten in israelischen Medien, ob es sich um einen Versuch der Regierung handle, wieder aufflammende Proteste zu unterdrücken.

