Istanbul/Kairo (dpa) - Das von der syrischen Luftabwehr abgeschossene türkische Kampfflugzeug war nach Aussage der Regierung in Ankara nicht in einem Einsatz gegen das Nachbarland.

ielmehr sei die Maschine vom Typ F4-Phantom auf einem Übungsflug gewesen, sagte Außenminister Ahmet Davutoglu am Sonntag dem staatlichen TV-Sender TRT Haber News.

Die Maschine sollte nach diesen Aussagen die Radar- und Verteidigungssysteme der Türkei testen. «Es gab keine Operation gegen Syrien. Das Flugzeug war nicht bewaffnet, versicherte Davutoglu.

Ein Luftzwischenfall am Freitag belastet das ohnehin gereizte Verhältnis zwischen der Türkei und Syrien. Die Regierung in Damaskus wies am Sonntag Medienberichte zurück, man habe sich in Ankara entschuldigt. «Die syrischen Streitkräfte waren über syrischem Gebiet, als sie den Jet abgeschossen haben, versicherte ein Sprecher des Außenministeriums in Damaskus nach Angaben der regierungsnahen Internetseite «Syria Now».

«Wir hegen keine feindlichen Absichten gegen die Türkei», fügte der Sprecher demnach hinzu. Vielmehr habe die syrische Luftwaffe die Souveränität des Landes verteidigt.

Die Türkei hat nun den Nato-Rat angerufen. Dies teilte Nato-Sprecherin Oana Lungescu am Sonntag in Brüssel mit. Die Türkei habe sich auf Artikel 4 des Nato-Vertrags berufen. Dieser sieht vor, dass die Verbündeten beraten, wenn einer von ihnen der Auffassung ist, dass «seine politische Integrität, politische Unabhängigkeit oder Sicherheit» bedroht ist. Der Nato-Rat werde am Dienstag in Brüssel über die Angelegenheit beraten.

Türkische Einsatzkräfte haben inzwischen das Wrack des abgeschossenen Militärflugzeuges geortet. Es liegt in einer Tiefe von rund 1000 Meter, wie die türkische Tageszeitung «Zaman» am Sonntag in ihrer Online-Ausgabe berichtet. Weitere Informationen über die genaue Lage machte das Blatt nicht.

Das türkische Außenministerium sandte nach Angaben von Diplomaten ein Schreiben an Syrien. Über den Inhalt lagen zunächst keine Informationen vor.