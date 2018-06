Kaunas (AFP) In Litauen haben am Samstag hunderte Menschen den Beginn des Russland-Feldzuges von Napoleon vor 200 Jahren nachgestellt. Freizeit-Krieger in originalgetreuen Uniformen jubelten einem Darsteller des französischen Generals und Kaisers Napoleon Bonaparte zu, der auf einem Pferd herbeigaloppierte und mit dem Ruf "Es lebe Frankreich, es lebe Polen" zum Angriff auf die Russen blies.

