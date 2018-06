Guimaraes (Portugal) (SID) - Die deutschen Volleyballer stehen dicht vor ihrer ersten Teilnahme am Weltliga-Finale. Zum Abschluss des dritten Turniers im portugiesischen Guimaraes siegte das Team von Bundestrainer Vital Heynen gegen Bulgarien 3:1 (25:20, 28:26, 22:25, 25:22) und baute den Vorsprung auf die Osteuropäer auf sechs Zähler aus. Durch den siebten Sieg im neunten Spiel benötigt der für Olympia qualifizierte Tabellenführer Deutschland beim letzten Vorrunden-Turnier in Sofia (29. Juni bis 1. Juli) nur noch vier Punkte, um als Gruppensieger den Sprung in die Endrunde an gleicher Stelle (4. bis 8. Juli) perfekt zu machen.

Neben den Siegern der vier Gruppen treten auch der beste Zweitplatzierte sowie Gastgeber Bulgarien beim Finalturnier an. In bislang acht Anläufen hatte es die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) nie über die Gruppenphase hinaus geschafft.