Diez (SID) - Die Wattenscheiderin Sabine Krantz und André Höhne aus Berlin haben bei den deutschen Meisterschaften im Bahngehen in Diez die Titel gewonnen und damit einen gelungenen Test für Olympia in London absolviert. Krantz siegte am Sonntag über 5000 m in 21:01,73 Minuten, Höhne setzte sich über 10 km in 40:10,47 Minuten durch.

Sabine Krantz war zwar von ihrem sieben Jahre alten deutschen Rekord (20:11,45 min) ein Stück entfernt, aber dennoch zufrieden. "Es war eine richtig gute Leistung. Jetzt sechs Wochen schön trainieren, dann eine Woche Erholung, und dann kommt der Tag der Tage", sagte die 31-Jährige, die in London auf der Straße über 20 km antritt.

Die zweite deutsche Spitzen-Geherin, Melanie Seeger (Potsdam), hatte auf einen Start in Diez verzichtetk, um sich in einem Trainingslager auf Olympia vorzubereiten.