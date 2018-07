Helsinki (SID) - Kugelstoßer Ralf Bartels hat seinen Start bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Helsinki (27. Juni bis 1. Juli) abgesagt. Der 34 Jahre alte Neubrandenburger wolle einen Monat nach seiner Knieoperation stattdessen trainieren, um die Norm für die Olympischen Spiele in London (27. Juli bis 12. August) noch zu knacken, teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) mit. Damit stehen nun 93 deutsche Athleten im EM-Aufgebot.

"Infolge seiner beim Wettkampf in Gotha zugezogenen Knieverletzung will er nach erfolgreicher Rehabilitation am Olympiastützpunkt in Berlin die kommenden Tage in Zusammenarbeit mit seinem Trainer Gerald Bergmann für den weiteren Formaufbau nutzen, um bis zum 2. Juli die vom Deutschen Olympischen Sportbund geforderte Olympia-Norm von 20,50 Metern zu erfüllen", sagte DLV-Sportdirektor Thomas Kurschilgen.

Bartels, Europameister von 2006, musste sich Ende Mai wegen einer Knochenabsplitterung im rechten Knie operieren lassen und hatte mit 20,30 die EM-Norm (20,20) zwar erreicht, die Olympianorm (20,50) aber noch nicht.

Über 400 m Hürden hat der DLV Silvio Schirrmeister (Chemnitz) durch Tobias Giehl (LG Würm Athletik) ersetzt. Schirrmeister wurde von der EM-Liste gestrichen, weil er in dieser Woche den für die EM geforderten Leistungsnachweis in einem Testwettkampf über 400 m Hürden in Dresden nicht erfüllen konnte. Er stürzte an der achten Hürde.