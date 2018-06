London (SID) - Revolution in Saudi-Arabien: Das Königreich wird in diesem Jahr erstmals Frauen zu Olympischen Spielen schicken. Das Nationale Olympische Komitee der Monarchie werde "die Teilnahme von weiblichen Athleten, die sich qualifizieren können, überwachen", zitiert die BBC ein Statement der saudi-arabischen Botschaft in London. Wie die BBC berichtet, hat König Abdullah maßgeblichen Anteil an der Reform.

Nach aktuellem Stand wird bislang aber nur Springreiterin Dalma Malhas, die bei den Jugendspielen 2010 in Singapur die Bronzemedaille gewonnen hatte, an den Sommerspielen in London (27. Juli bis 12. August) teilnehmen.

Zuletzt hatte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch die Nichtberücksichtigung weiblicher Athletinnen für die Olympia-Mannschaft des als islamisch-konservativ geltenden Landes verurteilt.

Neben Saudi-Arabien haben nur Katar und Brunei noch nie Sportlerinnen zu Olympischen Spielen geschickt. Katar hat allerdings angekündigt, drei Frauen in das Aufgebot für London zu nehmen.