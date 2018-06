Bangkok (AFP) In Thailand haben mehrere zehntausend Anhänger des früheren Regierungschefs Thaksin Shinawatra gegen eine Einmischung der Justiz des Landes in die Politik demonstriert. Ein Anführer der sogenannten Rothemden, Kokaew Pikulthong, warnte am Sonntag auf einer Kundgebung vor Gefahren für die Demokratie in Thailand. In den vergangenen Jahren seien "Militärputsche" von "Justizputschen" abgelöst worden. Thaksin und seine Anhänger seien ungerecht behandelt worden. Zwei von Thaksin-Vertrauten geführte Regierungen wurden 2008 durch Justizentscheidungen gestürzt. Thaksin wurde 2006 vom Militär entmachtet.

