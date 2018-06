New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat sich "tief besorgt" über den Abschuss eines türkischen Kampfjets durch die syrische Armee gezeigt. Er sei besorgt über die "möglichen ernsthaften Auswirkungen dieses Vorfalls für die Region", sagte Ban nach Angaben seines Sprechers Martin Nesirky am Samstag in einem Telefonat mit dem türkischen Außenminister Ahmet Davutoglu. Ban begrüßte die bisherige Zurückhaltung der Türkei sowie die gemeinsame Suche von türkischen und syrischen Einheiten nach den vermissten türkischen Piloten.

