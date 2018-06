Kairo (dpa) - Ägypten erwartet heute die offiziellen Ergebnisse der Präsidentschaftswahl vom 16. und 17. Juni. Die Wahlkommission will um 15.00 Uhr MESZ die Resultate verkünden, meldete das staatliche ägyptische Fernsehen am Samstag.

Erst dann wird Klarheit darüber bestehen, wer die Stichwahl um das höchste Staatsamt gewonnen hat und die Nachfolge des im Vorjahr entmachteten Dauerpräsidenten Husni Mubarak antritt: der Kandidat der konservativ- religiösen Muslimbruderschaft, Mohammed Mursi, oder der formell unabhängige Favorit der herrschenden Militärs, Ex-Ministerpräsident Ahmed Schafik.

In den vergangenen Tagen haben sich beide Politiker zum Sieger erklärt. Teilergebnisse aus den einzelnen Provinzen legen aber nahe, dass Mursi gewonnen hat. Sollte er Präsident werden, sind allerdings seine Vollmachten durch jüngste Erlässe des regierenden Obersten Militärrats drastisch eingeschränkt.

Nach einem Bericht des Internet-Portals «ahramonline» laufen bereits intensive Hintergrund-Verhandlungen zwischen dem Militärrat und der Muslimbruderschaft. Diese würden auf einen «politischen Deal» abzielen, um die Erlässe des Militärrats zumindest teilweise rückgängig zu machen, während die Islamisten davon abrücken würden, Druck von der «Straße» aus zu machen.

In Erwartung der Wahlergebnisse hatten sich am Samstagabend Tausende Menschen auf dem Tahrir-Platz in Kairo versammelt. Schon am Freitag hatten dort Zehntausende Menschen gegen die zunehmende Machtkonzentration in den Händen des Militärrats demonstriert. Die Muslimbruderschaft und mehrere säkulare Gruppen, die mit ihren Massenprotesten den Langzeitherrscher Husni Mubarak im Februar 2011 zum Rücktritt gezwungen hatten, kündigten ein Bündnis zur «Wiederherstellung von Legitimität und Demokratie» an.