Kairo (dpa) - Neuer Präsident Ägyptens ist der von der konservativen Muslimbruderschaft nominierte Mohammed Mursi. Das gab die Wahlkommission am Sonntag in Kairo bekannt.

Demnach hat sich der 60-Jährige bei der historischen Stichwahl am 16. und 17. Juni mit 51,8 Prozent der Stimmen gegen seinen Mitbewerber, den Ex-Minister Ahmed Schafik, durchgesetzt.

Mursi tritt die Nachfolge des gestürzten Langzeitpräsidenten Husni Mubarak an, der nach Massenprotesten im Februar 2011 zurückgetreten war. Zum ersten Mal in der Geschichte Ägyptens wird damit ein Vertreter des Islamismus Staatsoberhaupt. Auf dem Tahrir-Platz in Kairo, wo sich Zehntausende Anhänger Mursis versammelt hatten, brandete Jubel auf. Die Menschen schwangen ägyptische Fahnen und ließen den Wahlsieger hochleben.