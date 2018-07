Bamberg (SID) - Der Champions Cup der Basketball-Bundesliga wird zum dritten Mal in Folge in Bamberg vergeben. Am. 30. September kommt es in der Arena des Double-Gewinners Brose Baskets Bamberg zum Duell mit Vizemeister ratiopharm Ulm. "Wir freuen uns, dass wir nun zum dritten Mal in Folge den Champions Cup austragen dürfen. Und wir hoffen natürlich, dass es auch zum dritten Mal in Folge zum Sieg reicht", sagte Bambergs Manager Wolfgang Heyder. Bereits 2010 und 2011 hatte das Team aus "Freak City" triumphiert.

Ursprünglich sollten sich in dieser Begegnung der Meister und der Pokalsieger gegenüberstehen. Da die von Erfolgscoach Chris Fleming betreuten Bamberger in den vergangenen drei Jahren jedoch jeweils beide Titel abräumten, muss regelmäßig der Vizemeister einspringen.