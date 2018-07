Frankfurt/Main (dpa) - Anhaltende Sorgen um die Euro-Zone haben die wichtigsten deutschen Aktienindizes am Montag weiter belastet. Der Dax rutschte bis zum Nachmittag um 1,64 Prozent auf 6160 Punkte ab. In der Vorwoche hatte der Leitindex nach einer Berg- und Talfahrt noch ein Plus von 0,54 Prozent behauptet.

Nun schwinden aber laut Händlern die Hoffnungen auf den EU-Gipfel in dieser Woche und das reflektiere der schwache Markt. Für den MDax ging es zuletzt um 1,06 Prozent auf 10 067 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex TecDax sank um 1,35 Prozent auf 731 Punkte.

Am Wochenende habe es keine Fortschritte mit dem Blick auf die Euro-Zone gegeben. Einem Börsianer zufolge schwinden die Hoffnungen auf den Gipfel und eine weitere Enttäuschung von der Politik werde nun eingepreist. Aktienhändler Markus Huber von ETX Capital sieht zwar noch Spekulationen auf kleine Fortschritte für neues Wachstum in Europa und Hinweise auf eine mögliche Bankenunion.

Nach den Wahlen in Griechenland und auch wegen der Probleme im spanischen Bankensystem verfestigen sich aber die Sorgen um die Eurozone. Bisher bleibe die erneute Hilfe der internationalen Notenbanken aus.

Bayer-Aktien kletterten mit 0,11 Prozent ins Plus auf 52,93 Euro und waren einziger Gewinner im Dax. Für die Erholung der Anteile an dem Chemie- und Pharmakonzern machten Marktteilnehmer Nachrichten zu Bayer-Konkurrenten verantwortlich. Die US-Gesundheitsbehörde FDA verweigerte dem Medikament Eliquis von Pfizer und Bristol-Myers Squibb die Zulassung für eine Form von Herzrhythmusstörungen und verlangte weitere Daten.

Adidas-Papiere hielten sich mit minus 0,46 Prozent auf 57,73 Euro gut. Händlern zufolge verläuft die Fußball Europameisterschaft positiv für den Sportartikelhersteller, nachdem die deutsche Mannschaft wie auch Spanien ins Halbfinale eingezogen sind. Adidas stattet beide Teams aus.

Bankenwerte blieben als Seismograph für die Krise der Eurozone ebenfalls im Fokus. Die Aktien der Deutschen Bank waren mit minus 3,28 Prozent auf 27,590 Euro zweitschwächster Dax-Wert. Händler verwiesen auf eine Klage von Sealink Funding in den USA wegen Geschäften mit hypothekenbesicherten Wertpapieren im Volumen von 960 Millionen US-Dollar.

Zudem sprachen Börsianer von Gerüchten um eine unmittelbar bevorstehende Abstufung spanischer Banken durch die Ratingagentur Moody's. Das sollte aber nach der Abstufung des Länderratings und den Abstufungen durch Moody's nicht überraschen und den Sektor kaum bewegen, sagte ein Händler. Größter Verlierer im Dax waren aber ThyssenKrupp-Titel mit minus 4,53 Prozent.

Am Rentenmarkt fiel die durchschnittliche Rendite der börsennotierten Bundeswertpapiere auf 1,22 (Freitag: 1,23) Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,17 Prozent auf 133,42 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,70 Prozent auf 141,86 Punkte. Der Euro fiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2488 (1,2539) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8008 (0,7975) Euro.