Bonn (AFP) Nach zweieinhalb Jahren stellt die katholische Kirche ihre Hotline für ehemalige Heimkinder zum Monatsende ein. Seit Januar 2010 wurde das Angebot von 909 Betroffenen genutzt, die zwischen 1945 und 1975 in katholischen Einrichtungen schlechte Erfahrungen gemacht hatten, wie die Deutsche Bischofskonferenz am Montag in Bonn mitteilte. 645 der Nutzer meldeten sich telefonisch, 264 im Zuge einer Online-Beratung. 73 Prozent der Anrufer berichteten demnach von körperlichen Strafen, 48 Prozent von Demütigungen. 243 Anrufer gaben an, sexuellen Missbrauch erfahren zu haben.

