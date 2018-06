Danzig (SID) - Sollte sich Stammtorhüter Manuel Neuer bei der Europameisterschaft verletzen, wäre Tim Wiese sein Vertreter. Dies betonte Bundestorwarttrainer Andreas Köpke vor dem EM-Halbfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Warschau gegen Italien. "Wenn was passieren sollte, wird Tim Wiese die Nummer zwei sein", stellte Köpke am Montag erstmals in dieser Form klar. Bisher hatte der Trainerstab die Reihenfolge hinter Neuer immer offen gelassen.

Der 30 Jahre alte Wiese hat bisher sechs Länderspiele absolviert, davon aber noch keines mit einem Sieg abgeschlossen. Der künftige Keeper von 1899 Hoffenheim verfügt aber über mehr internationale Erfahrung als sein Herausforderer Ron-Robert Zieler (23) von Hannover 96, der bisher einmal im DFB-Team zum Einsatz gekommen war.

Ein Lob bekamen schon einmal beide. "Sie trainieren super und lassen sich nicht hängen", sagte Köpke und bezog dies auch auf Ilkay Gündogan, Per Mertesacker, Marcel Schmelzer und Benedikt Höwedes, die auch noch keine Minute bei dieser EM spielen durften: "Es ist klasse, wie sie sich immer wieder motivieren. Das zeichnet uns aus, jeder hofft noch auf seine Chance."