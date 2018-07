Chicago (Illinois/USA) (SID) - Große Ehre für den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Arne Friedrich: Der Verteidiger in Diensten der Chicago Fire aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) wurde für den ersten Wurf ("Ceremonial First Pitch") im Baseball-Spiel zwischen den Chicago Cubs und den New York Mets ausgewählt. Im späteren Verlauf der Partie am Dienstag darf der 33-Jährige im ehrwürdigen Wrigley Field mit seinen Teamkollegen Dominic Oduro und Dan Gargan beim traditionellen "7th-Inning-Stretch" die inoffizielle Baseball-Hymne "Take Me Out to the Ballgame" anstimmen. Dabei werden Friedrich und Co. laustark vom Publikum unterstützt werden.