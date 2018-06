Danzig (dpa) - Jetzt wissen Philipp Lahm und Co. Bescheid. Im DFB-Teamhotel Dwór Oliwski hatten Deutschlands EM-Titelaspiranten am Bildschirm den Elfmeterkrimi von Kiew verfolgt - jetzt bekommen sie die Chance zur Revanche für das bittere WM-Aus vor sechs Jahren. 2006 sei das Team noch nicht so weit gewesen wie jetzt, sagte DFB-Kapitän Lahm, der damals mit auf dem Dortmunder Rasen gestanden hatte. Donnerstag soll es anders laufen. Bundestrainer Joachim Löw hat für den Nachmittag in Vorbereitung auf den Halbfinal-Knüller gegen die Squadra Azzurra das erste Training angesetzt.

