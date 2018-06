Krakau (dpa) - Italiens Nationaltrainer Cesare Prandelli geht selbstbewusst ins EM-Halbfinale gegen Deutschland. Der 54-Jährige sagte, er sei sicher, Deutschland mit einigen taktischen Ideen in Schwierigkeiten bringen zu können. Wenn seine Azzurri am Donnerstag in Warschau gut vorbereitet in die Partie gingen, hätten sie Siegchancen. Ein großer Vorteil für die DFB-Elf sei jedoch die zwei Tage längere Pause zwischen den Spielen. Mit diesem Problem müsse sich die UEFA für das nächste Turnier beschäftigen, forderte er.

