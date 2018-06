Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Nationalspielerin Célia Okoyino da Mbabi wird in der kommenden Runde nicht zum Ex-Meister 1. FFC Frankfurt wechseln und ihren Vertrag beim Bundesligisten SC Bad Neuenahr erfüllen. Der hessische Klub hatte die 23 Jahre alte Offensivkraft und Europameisterin in den vergangenen Wochen umworben. Doch da Mbabi entschied sich, zum jetzigen Zeitpunkt keinen Standortwechsel vornehmen zu wollen.

"In den intensiven Gesprächen mit Célia Okoyino da Mbabi und ihrem Manager Dominik Kaesberg hat sich bestätigt, dass es für sie gute Gründe gibt, ihren bestehenden Vertrag in Bad Neuenahr zu erfüllen", sagte Frankfurts Manager Siegfried Dietrich und will die Suche nach einer Stürmerin fortsetzen. Die Wechselfrist endet am 31. August 2012.