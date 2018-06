München (dpa) - Fußball-Profi Breno hat nach Angaben seines Managers in der Nacht, in der sein Haus in Flammen aufging, unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss gestanden.

«Ich denke, er hatte auch noch ein Schlafmittel eingenommen. Er nahm das Medikament regelmäßig abends», sagte der Manager vor der 12. Strafkammer des Landgerichts München I. Außerdem habe Breno am Brandtag Bier, Portwein und Whiskey getrunken.

Breno steht wegen Verdachts der schweren Brandstiftung vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, aus privatem und beruflichem Frust im September 2011 seine angemietete Villa im Münchner Nobel-Vorort Grünwald in Brand gesteckt haben.