Salzburg (SID) - Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg will sich mit seinem neuen Trio aus Sportdirektor Ralf Rangnick, Trainer Roger Schmidt und Global Sports Director Gerard Houiller auf internationaler Bühne etablieren. Der regelmäßige Einzug in die Gruppenphase der Champions League sei "die große Vision, die große Sehnsucht der Verantwortlichen. Darum werden wir kämpfen", sagte der 45-jährige Schmidt auf der offiziellen Pressekonferenz mit Rangnick am Montag in Salzburg.

Rangnick kehrt mit dem Engagement nach seinem Rücktritt wegen eines Burn-out-Syndroms bei Schalke 04 im September 2011 ins Fußballgeschäft zurück. "Ich fühle mich so gut wie ewig nicht mehr - voller Tatendrang, voller Energie", sagte der 53-Jährige.

Gleich nach der Pressekonferenz wolle er sich "mit der neuen Aufgabe auseinandersetzen und die notwendigen Kadermaßnahmen treffen. Wir wollen in Zukunft mit attraktivem Fußball die Zuschauer wieder begeistern." Dabei wolle der Double-Gewinner auf junge Spieler bauen "für die Salzburg zu diesem Zeitpunkt genau der richtige Verein zum richtigen Zeitpunkt ist".

Rangnick ist als Sportdirektor ebenfalls für den Regionalligisten RB Leipzig verantwortlich, bei dem zuletzt Wolfgang Loos als Manager tätig war. Schmidt hatte den Zweitligisten SC Paderborn erst vor Jahresfrist als Nachfolger von André Schubert übernommen und das Überraschungsteam auf Rang fünf geführt.

Der ehemalige französische Nationaltrainer Houllier, der für die internationale Vernetzung der Red-Bull-Fußballprojekte zuständig ist, war bei der offiziellen Vorstellung nicht anwesend. In der zweiten Qualifikationsrunde für die Champions League (17./18. und 24./25. Juli) bekommt es Salzburg mit F91 Düdelingen (Luxemburg) oder Tre Penne (San Marino) zu tun.