Hamburg (SID) - Mit sechs Neuzugängen auf dem Rasen und dem neuen Sportchef Rachid Azzouzi am Spielfeldrand haben am Montag die Vorbereitungen des FC St. Pauli auf die neue Zweitliga-Saison begonnen. Die Hamburger verpflichteten bislang Sören Gonther und Florian Mohr vom Ligarivalen SC Paderborn sowie Lennart Thy von Werder Bremen und Daniel Ginczek (Borussia Dortmund II). Aus dem Nachwuchskader rückten Florian Kirschke und Marcel Andrijanic auf.

Im Juli sind zwei Trainingslager in Barsinghausen und Bad Lippspringe geplant. Hochkarätige Testspielgegner sind am 23. Juli (19.00 Uhr) in Krefeld Fenerbahce Istanbul sowie am 28. Juli (15.30 Uhr) am Millerntor der FC Aberdeen.